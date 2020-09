Trânsito na Ladeira da Montanha será liberado nessa quarta (2)

Uma faixa da Ladeira da Montanha, no Centro de Salvador, voltará a ser reaberta a partir dessa quarta-feira (2) após a retirada dos prismas colocados pela Transalvador.

A parte da via será liberada pelo órgão de trânsito durante a madrugada e a área contará com tela de proteção, que isolará a outra faixa, devido à continuidade das obras nos arcos da ladeira e na Misericórdia, realizadas pela Sucop.

Segundo a prefeitura, os serviços de retirada dos escombros e limpeza, assim como a instalação das telas e dos equipamentos de proteção, já foram realizados, informou o diretor geral da Codesal, Sosthenes Macêdo.

O desabamento de parte do casarão situado na ladeira do Pau da Bandeira, que teve diversos tipos de uso ao longo da história, ocorreu no final da tarde do dia 18, quando os escombros caíram sobre a Ladeira da Montanha.

A ocorrência não causou vítimas, mas, após vistoria realizada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), constatou-se a possibilidade de ocorrerem outros desabamentos. Após ser notificado, o proprietário providenciou a demolição do imóvel.

