Trânsito será alterado na Lapinha por conta da Festa de Reis no domingo (5)

Quem pretende passar pelo bairro da Lapinha, em Salvador, no domingo (5), precisa redobrar a atenção. Por conta da Festa de Reis haverá alterações no trânsito. A Transalvador montou um esquema especial de trânsito. A partir das 17h ficam proibidos a circulação e o estacionamento de veículos nas vias laterais da Praça da Lapinha, proibição que segue até as 3h da segunda-feira (6).

A partir das 17h do domingo e da segunda, o tráfego de veículos será interditado nas seguintes vias: Estrada da Liberdade (trecho entre a Rua Pero Vaz e o Largo da Lapinha), Corredor da Lapinha, Largo da Soledade, Ladeira da Soledade, Rua São José de Cima, e Rua Emídio dos Santos (trecho entre a Rua São José de Cima e o Ifba).

Os condutores que circulariam pelo trecho interditado terão como opção de tráfego no sentido Centro as ruas Pero Vaz, Doutor Eduardo Santos e Conde de Porto Alegre, Largo do Tamarineiro e Rua Rodrigo de Menezes para chegar à Baixa de Quintas (Rua General Argolo / Estrada da Rainha).

Já no sentido contrário, a opção é seguir pelas ruas Emídio dos Santos, dos Perdões e Vital Rêgo (acesso à direita Ladeira da Água Brusca ou acesso à esquerda Barbalho / Nazaré / Baixa de Quintas).

Ônibus

Em função da interdição das ruas próximas ao evento, algumas linhas de ônibus terão o roteiro modificado. As linhas que circulam sentido Nazaré/Joana Angélica vão seguir pela Rua Lima e Silva, Rua Pero Vaz, Rua Conde de Porto Alegre, Largo do Tamarineiro, Rua Saldanha Marinho, Via Portuária, Estrada da Rainha, Rua General Argolo, Dois Leões, Rua Cônego Pereira, Aquidabã, Vale de Nazaré e Joana Angélica, seguindo a partir daí o itinerário normal.

Os ônibus com destino à Baixa dos Sapateiros/Barroquinha e Lapa deverão seguir pela Rua Lima e Silva, Rua Pero Vaz, Rua Conde de Porto Alegre, Largo do Tamarineiro, Rua Saldanha Marinho, Via Portuária, Estrada da Rainha, Rua General Argolo, Dois Leões, Rua Cônego Pereira e Aquidabã, seguindo o itinerário normal.

Já as linhas que partem do Centro em direção a outros bairros, vão circular pelas avenidas Joana Angélica e Vale de Nazaré, Aquidabã, Sete Portas, Rua Cônego Pereira, Avenida Glauber Rocha, Estrada da Rainha, Via Portuária, Rua Saldanha Marinho, Largo do Tamarineiro, Rua Conde de Porto Alegre, Rua Pero Vaz e Rua Lima e Silva para seguir o itinerário normal.

Banheiros e limpeza

A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) vai disponibilizar 15 banheiros químicos para o Largo da Lapinha e outros 15 para o Largo da Soledade. Ao todo, 60 profissionais irão atuar na limpeza da região com o auxílio de dois compactadores, um caminhão e dois caminhões-pipas, com início da operação às 5h.

Festa dos Santos Reis

O tradicional desfile dos Ternos de Reis acontece à noite. A programação especial de 2020 começa às 7h30, com uma missa, no domingo (5). Já às 11h30 será servido o almoço, e às 18h será celebrada a Missa Solene, seguida, por volta das 19h, da bênção das barracas e a queima das palhas do presépio.

A Solenidade da Epifania do Senhor, também conhecida como Dia de Reis, ou Dia dos Santos Reis, comemorado em 6 de janeiro, tem origem na tradição católica que lembra o dia que Jesus Cristo, recém-nascido, recebeu a visita de três Reis Magos: Belchior, Gaspar e Baltazar, vindos do Oriente, guiados por uma estrela.

Os três Reis Magos levaram para Jesus ouro, incenso e mirra, que representam as três dimensões de Cristo: a realeza, a divindade e a humanidade (o óleo da mirra servia para embalsamar os mortos). Tais presentes simbolizam também o futuro da missão de Cristo.

A intenção dos evangelistas ao mostrar os magos vindos do Oriente foi ensinar que o Cristo veio não apenas para o povo de Israel, mas para todos os povos e nações do mundo. A festa popular – também conhecida como Folia de Reis – foi trazida ao Brasil pelos colonizadores portugueses e até os dias atuais é tradição em regiões como o Nordeste, e nos estados de São Paulo e Minas Gerais.