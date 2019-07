Trânsito será interditado na Av. Heitor Dias para demolição de estrutura

A partir das 22h desta quarta-feira (24), o trânsito será interditado na Avenida Heitor Dias da Silva, no sentido Sete Portas, próximo à Rótula do Abacaxi. O bloqueio será necessário para a demolição de uma estrutura de concreto que está com risco iminente de queda e fica numa encosta da região. A previsão é de que todo o procedimento dure cerca de duas horas, após isso, o trânsito na via volta a ser liberado.

Enquanto o trecho estiver interditado, os veículos que estiverem na Av. Barros Reis com destino às Sete Portas deverão seguir pela Av. Luiz Eduardo Magalhães, acessar a BR-324 e chegar na Av. Heitor Dias pela Via Expressa. A intervenção não influenciará no trânsito de quem segue do Cabula ou da Av. ACM para as Sete Portas.

A demolição será feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur). No local deverá ser implantada uma geomanta.