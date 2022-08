Transmissão, regras e mais: tudo sobre o debate presidencial neste domingo, às 21h

Acontece neste domingo (28), às 21h, o primeiro debate com candidatos à Presidência da República das eleições 2022. O encontro tem presenças confirmadas de Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (PMDB), Felipe D’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil), e terá transmissão em canais de TV, rádio e internet.

O debate será realizado no estúdio da Band, em São Paulo, e terá parceria com TV Cultura, UOL e Folha de S. Paulo e apoio do Google e YouTube. Na Bahia, será possível acompanhar o debate nos canais de TV da Band Bahia e TVE Bahia, além dos canais BandNews TV, AgroMais, Terraviva, TV Cultura e emissoras públicas. Haverá ainda transmissão nas rádios BandNews FM (99,1 FM) e Educadora FM (107,5 FM), e nas redes sociais dos parceiros do debate.

No estúdio, os candidatos estão dispostos na seguinte ordem, definida por sorteio: Felipe D’Avila (Novo), Soraya Thronicke (União Brasil), Simone Tebet (PMDB), Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Ciro Gomes (PDT).

O debate terá quatro blocos e terá perguntas de jornalistas de veículos de imprensa.

Quando será o debate?

Neste domingo (28), às 21h



Como assistir?

Pela TV, o eleitor vai poder assistir pela Band ou TVE Bahia, além de emissoras educativas espalhadas pelo país, como BandNews TV, AgroMais, Terraviva, TV Cultura, etc.

Quem prefere ouvir no rádio, haverá transmissão pelas rádios BandNews FM (99,1 FM) e Educadora FM (105,7 FM).

Já pela internet, o eleitor vai poder curtir o debate ao vivo no site e nas redes sociais (Youtube, Facebook e Twitter) da Band, Uol, TVE.

Estou fora do Brasil, posso ver?

Sim. É possível acompanhar o debate pela internet e em canais de TV como a Alianza Informativa, que conta com 21 canais de TV nas Américas do Norte, Central e do Sul, e vai usar o sinal da Band. Grandes emissoras como a TV Caracol da Colômbia, Azteca do México e a gigante CBS dos Estados Unidos fazem parte dessa parceria e irão transmitir o debate.

O sinal da Band também vai ser transmitido pela Reuters, que chega a 89 conglomerados de comunicação em todo o mundo, e pela agência Enex que distribui notícias para mais de 50 países da Europa e do Oriente Médio.

Como será o debate?

Ao todo, são três blocos.

Primeiro bloco

No primeiro bloco, todos os presidenciáveis terão um minuto e meio para responder perguntas programáticas. Neste cenário, será uma questão para cada dois candidatos. As respostas acompanham a ordem de posicionamento no estúdio, conforme sorteio prévio: Felipe D’Avila, Soraya Thronicke, Simone Tebet, Jair Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes.

Em seguida, haverão os confrontos diretos entre os candidatos, também por ordem de sorteio. Cada um deles poderá escolher quem vai responder à pergunta a ser feita, e terá direito a um minuto para fazer a pergunta. O candidato que for responder terá quatro minutos para administrar entre a resposta e a tréplica. Já que perguntou terá um minuto para a réplica.

Todos perguntam e todos respondem, nesta ordem: Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Felipe D’Avila, Soraya Thronicke, Lula e Simone Tebet.

Segundo bloco

Seis jornalistas da Band e das empresas parceiras do debate farão perguntas para os candidatos e escolherão quem vai comentar. Será um minuto para a pergunta e um minuto para o comentário. O candidato que responde terá quatro minutos para dividir como quiser entre resposta e réplica. Todos respondem e todos comentam.

Terceiro bloco

Novo confronto direto entre os candidatos, também com ordem definida previamente em sorteio (Simone Tebet, Soraya Thronicke, Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Lula, Felipe D’Avila). Um minuto para a pergunta, um para a réplica e quatro minutos administrados entre resposta e tréplica.

Na sequência, haverá mais uma série de perguntas programáticas para todos os candidatos, em ordem previamente sorteada, com um minuto para a resposta. Uma pergunta para cada dois candidatos, nesta ordem: Ciro Gomes, Soraya Thronicke, Lula, Simone Tebet, Felipe D’Avila e Jair Bolsonaro.

Depois, cada candidato terá dois minutos para fazer suas considerações finais, em ordem invertida ao início do debate: Ciro Gomes, Lula, Jair Bolsonaro, Simone Tebet, Soraya Thronicke e Felipe D’Avila.



Tem direito de resposta?

Será concedido o direito de resposta exclusivamente quando houver ofensa moral e pessoal. Quem define se o pedido é válido ou não, será o comitê formado por quatro jornalistas do pool e um advogado. A resposta será dada ainda no mesmo bloco. Na hipótese de deferimento do pedido de resposta, serão concedidos 45 segundos.