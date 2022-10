Transporte entre municípios baianos será gratuito durante o 2º turno

O governo do Estado da Bahia decretou a gratuidade do serviço público de transporte coletivo intermunicipal rodoviário de passageiros para o segundo turno das eleições, que ocorrem neste domingo (30). O decreto, publicado no Diário Oficial, assegura a utilização gratuita do serviço a partir das 18h deste sábado (29) até as 23:59h do dia 30.

A medida visa atender ao cidadão que precisa se deslocar entre os seus municípios para ir e voltar ao seu domicílio eleitoral.

Para conseguir viajar sem pagar nada, o eleitor precisará apresentar do título de eleitor, e-título, ou, alternativamente, de qualquer meio que comprove seu local de votação, acompanhado de documento de identidade. Para a viagem de volta, será preciso apresentar o comprovante de votação e a ter utilizado a gratuidade para o trecho de ida.

O governo ainda determino que o serviço de transporte opere com toda a frota disponibilizada em dias úteis, para atender ao fluxo extraordinário de pessoas em trânsito para as suas respectivas zonas eleitorais.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) ficarão a cargo da operacionalização do serviço, além da avaliação de eventual necessidade de linhas especiais para regiões mais distantes dos locais de votação, inclusive com a possibilidade de utilização, para os mesmos fins, de ônibus escolares e outros veículos públicos.