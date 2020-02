Transporte escolar começa a ser vistoriado a partir de 16 de março

Com o fim do Carnaval e a volta às aulas a vistoria do transporte escolar em Salvador já tem data marcada. Ela começa no dia 16 de março, e a estimativa da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) é de que mais de 900 veículos passarão pelo serviço de análise na sede da Coordenadoria de Táxi e Transportes Especiais (Cotae), no Vale dos Barris. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30.

A vistoria tem o valor de R$ 84,93. Condutores que não se submeterem a fiscalização, prevista em lei, pagarão multa de R$ 42,30 e ficarão impedidos de exercer a atividade. A meta da Semob é vistoriar cerca de 100 veículos por dia, pela ordem do número do alvará, de acordo com o cronograma.

O prazo segue até o dia 27 de março. Durante a fiscalização, são observados pontos como padronização obrigatória dos veículos (conforme artigo 136 do Código de Trânsito Brasileiro), higiene, estado de conservação, condições de tráfego, controlador de velocidade (tacógrafo) medido pelo Ibametro e regularidade dos equipamentos de segurança, além da câmera de ré.

Além disso, a documentação exigida do motorista inclui cartão de identificação, carteira de identidade, comprovante de residência, licenciamento atualizado e carteira de habilitação classe D. Também é necessário apresentar comprovante de pagamento da taxa de vistoria, “nada consta” de multas de trânsito e selo GNV.

Caso seja identificado algum problema, o permissionário tem de 10 a 30 dias para solucionar a questão e retornar à Cotae para solicitar nova vistoria. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (71) 3202-9064 e 3202-9070.

Cronograma

16/03: Alvarás 0001 a 0100

17/03: Alvarás 0101 a 0200

18/03: Alvarás 0201 a 0300

19/03: Alvarás 0301 a 0400

20/03: Alvarás 0401 a 0500

23/03: Alvarás 0501 a 0600

24/03: Alvarás 0601 a 0700

25/03: Alvarás 0701 a 0800

26/03: Alvarás 0801 a 0900

27/03: Alvarás 0901 em diante