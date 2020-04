Transporte intermunicipal é suspenso em 49 cidades baianas até 15 de abril; veja lista

O Governo do Estado da Bahia decretou a prorrogação da suspensão do transporte intermunicipal em cidades da Bahia e da circulação dos mesmos no estado. A medida, que tem como objetivo conter o avanço da contaminação por coronavírus, estava programada inicialmente até 5 de abril.

A decisão agora afeta 49 cidades, foi publicada no Diário Oficial (DOE) deste sábado (4). Foram incluídas na lista as cidades de Conde, Uruçuca, Itapetinga, Conceição do Coité e Utinga.

Além destes municípios, o transporte também está suspenso em Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro, Prado, Lauro de Freitas, Simões Filho, Vera Cruz, Itaparica, Itabuna, Ilhéus, Itacaré, Camaçari, Luís Eduardo Magalhães, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Guanambi, Vitória da Conquista, Santa Maria da Vitória, Correntina, Entre Rios, Jequié, Brumado, Conceição do Jacuípe, Juazeiro, Teixeira de Freitas, Nova Soure, São Domingos, Canarana, Ipiaú, Itagibá, Itamaraju, Itororó, Pojuca, Dias D’Ávila, Alagoinhas, Barra, Candeias, Coaraci, Itajuípe, Medeiros Neto, Santa Cruz Cabrália, Barra do Rocha, Eunápolis e Belmonte.

Com o decreto, "está proibida a circulação, saída e chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans". Em algumas cidades sem casos de coronavírus, o sistema de transporte intermunicipal também precisou ser suspenso porque está integrado ao de municípios com registros da doença.

Ferry boat

Também foi publicado no Diário Oficial deste sábado a resolução da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) que determina que as embarcações reduzam em 50% sua capacidade - a medida vale para passageiros e veículos.

Isso vale para os ferries que transportam até Itaparica e para as lanchas que navegam até Vera Cruz. A medida passa a valer a partir da próxima segunda-feira (6) e também tem o intuito de reduzir o número de veranistas que têm quebrado o isolamento.