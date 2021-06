Transporte intermunicipal será suspenso entre os dias 20 e 27 de junho na Bahia

O transporte intermunicipal na Bahia será suspenso entre os dias 20 e 27 de junho, anunciou o governador Rui Costa, na noite desta terça (1), durante o Papo Correria, transmissão ao vivo do gestor feita através das redes sociais. O secretário estadual de Infraestrutura, Macus Cavalcanti, também participou do anúncio. A medida visa conter a propagação do coronavírus durante a celebração da mais tradicional festa da região nordeste, o São João, celebrado no dia 24 de junho.



A suspensão começa a valer a partir do final de semana antes do São João, no dia 20, e vale até o final de semana seguinte, no dia 27. Além disso, a partir do dia 13 de junho fica proibida a colocação de horários extras de ônibus para viagens intermunicipais, e a capacidade máxima dos ônibus passa a ser de 70%. Essa medida volta a valer após o período de suspensão do transporte, e fica em vigor por mais uma semana, ou seja até o dia 4 de julho.



