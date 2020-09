Travessia de Salvador-Mar Grande ficará suspensa por 4h30 neste domingo

Quem pretende pegar uma lancha para fazer a travessia de Salvador-Mar Grande, na Ilha de Itaparica, precisa ficar atento. O serviço será interrompido pelo período de quatro horas e meia neste domingo (20), por causa da maré baixa.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a operação será suspensa em Salvador das 8h30 às 13h. Já em Mar Grande, o serviço será suspenso das 9h às 13h30. Além disso, houve uma mudança no último horário de embarque em Mar Grande, que será às 18h, enquanto na capital será às 19h30.

A travessia sofre com interrupções desde a última terça-feira (15). A suspensão do serviço é necessária em casos de maré baixa porque o peso das embarcações, somado à baixa maré, não permitem que elas atraquem no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, devido à pouca profundidade do canal de navegação.

A travessia normalmente ocorre com saídas de hora em hora, mas viagens extras são realizadas em caso de grande fluxo. Atualmente, o serviço opera com 50% de sua capacidade de passageiros, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Morro de São Paulo

Os catamarãs da travessia Salvador - Morro de São Paulo operam normalmente neste domingo e não sofreram nenhum tipo de suspensão de serviço.