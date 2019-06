Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa por causa da maré baixa

Quem se programou para fazer a travessia Salvador-Mar Grande (Ilha de Itaparica) vai ter que ter paciência. Nesta segunda-feira (3) o transporte das embarcações foi suspenso por 2h30 e só será retomado às 10h.

De acordo com informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o serviço ficará parado entre 7h30 e 10h, por conta da maré baixa. Já os catamarãs da linha Salvador-Morro de São Paulo e as escunas que levam às ilhas da Baía de Todos-os-Santos operam normalmente.

Quando o serviço for normalizado, ao todo oito ferries ficarão à disposição da população. O órgão informou ainda que, a depender do fluxo de pessoas, as saídas, ao invés de serem de 30 em 30 minutos, serão de 15 em 15, para evitar filas de espera.

As condições da maré também causarão alteração na última saída do terminal, em Salvador, que será às 19h - o normal é que o último barco parta para Itaparica às 20h. Já quem vem de Mar Grande não será impactado e poderá pegar o barco às 18h30.