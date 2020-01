TRE retoma atendimento ao público a partir desta terça (7)

Os cartórios eleitorais de toda a Bahia retomam o atendimento ao público nesta terça-feira (7), depois de um período de recesso do judiciário. Os serviços da Justiça Eleitoral voltam a ficar disponíveis, incluindo o recadastramento biométrico. A revisão cadastral para incluir as digitais já é obrigatória em 242 municípios baianos. O prazo para conclusão desse processo é em 18 de fevereiro. Os prazos processuais, no entanto, continuam suspensos até 21 de janeiro.

Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) pede que os eleitores dessas cidades em fase de revisão biométrica para que façam o cadastro o quanto antes, para evitar o cancelamento do título. Quem tiver o documento cancelado fica impossibilitado de tomar posse em cargo público, pode ser impedido de se matricular em instituição de ensino, dificuldadepara obter empréstimos e ter problemas para renovar ou tirar passaporte.

Agendamento

O terceiro e último ciclo da biometria na Bahia prioriza o agendamento. O eleitor deve ligar para o número 0800 071 6505. O serviço está disponível também via whatsapp, pelo número (71) 3373-7223. É possível também garantir o atendimento por hora marcada por meio do site www.tre-ba.jus.br.

Para efetuar o agendamento, será necessário informar o número do título eleitoral. Caso não possua a inscrição ou não saiba o número, o eleitor deverá informar o número do CPF, data de nascimento e nome completo dos pais. Além disso, o cidadão poderá informar número de telefone e e-mail.

Esses últimos dados são importantes para que o eleitor receba confirmação e lembretes sobre o agendamento.