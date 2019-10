Trecho da Rua Direita da Piedade será interditado no domingo (27)

O tráfego de veículos na Rua Direita da Piedade será interditado no domingo (27), das 6h às 18h, por conta de uma operação de guindaste na região. O bloqueio é para garantir a segurança durante o içamento de um equipamento para um edifício próximo ao Banco do Brasil, informa a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Por conta da interdição, o trânsito ficará parado entre a Praça da Piedade e a Rua do Salete. Os veículos que usam a via no sentido Joana Angélica poderão acessar as ruas do Salete, General Labatut e Conselheiro Junqueira Alves. Quem quer ir para o Politeama deve usar a Ladeira dos Barris, Avenida Vale dos Barris e Avenida Sete de Setembro.

A Transalvador vai utilizar no local monitores de tráfego para orientar os motoristas sobre as alterações e opções de tráfego.

Transporte Público

Os ônibus também terão seus itinerários alterados por conta da interdição. As linhas que vêm de Nazaré com destino ao Campo Grande vão seguir pela Avenida Joana Angélica, Praça da Piedade, Avenida Sete de Setembro, Ladeira de São Bento, Sulacap, passando pela Rua Carlos Gomes e seguindo, deste ponto, os itinerários voltam ao normal.



No retorno para Nazaré, essas linhas vão passar pelo Campo Grande, circulando pela Avenida Sete de Setembro, Praça da Piedade, Avenida Joana Angélica. Depois, seguem seus itinerários.