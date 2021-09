Treino do Bahia é marcado por conversa entre treinador e elenco

De volta aos treinos nesta quarta-feira (1º), o dia do Bahia começou com uma longa conversa entre o técnico Diego Dabove e o elenco tricolor, no CT Evaristo de Macedo. Em um dos campos, o argentino reuniu todos os jogadores para um bate-papo. O Esquadrão vive crise na Série A e não vence há oito jogos.

Depois da conversa, os atletas que atuaram mais de 45 minutos na derrota para o Fluminense, na última segunda-feira (30), deram algumas voltas no gramado e depois realizaram um treino regenerativo na academia e fisioterapia.

O restante do grupo permaneceu no campo e realizou um trabalho físico sob o comando do preparador Agustín Buscaglia. Em seguida, junto com os auxiliares Walter Ribonetto e Guillermo Formica, Dabove aplicou um treino técnico em campo reduzido.

De volta aos treinos, elenco iniciou preparação pro jogo de sábado #BBMP pic.twitter.com/mE2Y08WG3z — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) September 1, 2021

O atacante Ronaldo e os meias Thonny Anderson e Ramírez continuaram o trabalho de recuperação com a preparação. Já os goleiros fizeram um treino específico sob o comando do treinador Rogério Lima.

De olho no confronto com o Fortaleza, sábado (4), às 21h, em Pituaçu, o Bahia volta aos treinos nesta quinta-feira (2), na Cidade Tricolor.