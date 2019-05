Treino do Vitória tem presença do ídolo André Catimba

O treino realizado na Toca do Leão nesta terça-feira (7) contou com uma presença ilustre. Ídolo do Vitória na década de 1970, o ex-centroavante André Catimba esteve esta manhã no centro de treinamento rubro-negro. Técnico do clube quando Paulo Carneiro foi presidente pela primeira vez, ele esteve no CT para conversar com o dirigente. Também bateu um papo com Neto Baiano e antigos funcionários.

O segundo dia de treinamento focado no Guarani foi dedicado principalmente à forma física. A partida acontece na segunda-feira (13), às 20h, em Campinas (SP), e é válido pela 3ª rodada da Série B.

Com cansaço muscular, o centroavante Neto Baiano só treinou na academia. Recuperando-se de lesão, o meia Ruy começou a correr no campo. O lateral-direito Van seguiu tratando de contusão muscular. Já o atacante Caíque Souza fará exame para identificar a gravidade da lesão na coxa.