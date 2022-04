Trem do VLT pega fogo e passageiros precisam descer às pressas em Pernambuco

Dezenas de passageiros que tentavam se deslocar de Cajueiro Seco, no município de Jaboatão dos Guararapes, em direção ao Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, viveram momentos de desespero no fim da manhã deste sábado (23). Imagens divulgadas em redes sociais e gravadas pelos próprios passageiros mostram o momento em que um trem do tipo VLT pegou fogo e fez com que os usuários precisassem sair às presas e andassem sobre os trilhos.

Ainda de acordo com os relatos de passageiros, o ocorrido foi por volta das 11h, na altura do bairro de Ponte dos Carvalhos, já no Cabo de Santo Agostinho. Nas imagens, é possível ver a cabine do maquinista sendo totalmente destruída pelas chamas.

Passageiros relataram ainda que havia barulhos semelhantes a um "vazamento de gás" no VLT e, antes de ter partes tomadas pelo fogo, o transporte foi paralisado, como se tivesse apresentado alguma avaria.

A reportagem procurou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) em busca de informações sobre o ocorrido, mas até agora não recebeu nenhuma resposta. Nem sobre o funcionamento da linha a diesel.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 12h50 houve um chamado para a ocorrência. Foram enviadas duas viaturas ao local, sendo uma de comando operacional e uma de combate a incêndio. Apesar do VLT estar em funcionamento com passageiros, não houve vítimas.

Metrô sucateado

Na última quarta-feira (20), os passageiros que utilizam a Linha Centro do metrô ficaram cerca de 15 horas sem o transporte por problemas técnicos. Todas as estações da linha ficaram fechadas.

A CBTU Recife informou que retomou a operação da Linha Centro às 20h do dia 20, após "um dia de intenso trabalho das equipes de manutenção na busca de restabelecer a rede elétrica". "Pedimos desculpas pelos transtornos e reiteramos o compromisso na busca de fornecer um transporte público de qualidade e segurança para toda população que precisa desse meio de deslocamento".

Vale lembrar que as tarifas do metrô foram reajustadas num escalonamento que corrigiu defasagens anuais do meio de transporte. Atualmente, o bilhete custa R$ 4,25. Valor maior até do que a passagem de ônibus no vale A no Grande Recife (R$ 4,10).

As informações são do Jornal do Commercio