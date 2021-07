Tremor de terra de magnitude 2.0 mR é registrado em cidade da Bahia

Um tremor de terra foi registrado na tarde do domingo (25) na cidade de Curaçá, na Bahia, pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira, operadas pelo Laboratório Sismológico da UFRN.

O fato foi às 14h17, com tremor de magnitude preliminar de 2 mR (magnitude regional brasileira). Não há informaçãos de que os moradores tenham sentido o sismo, que foi de intensidade baixa.

Com este, a Bahia registrou quatro tremores em julho. O último foi no dia 10, em Jacobina, com magnitude de 2.3 mR.

No dia 6, houve um tremor de 1.6 mR em Várzea da Roça. O primeiro do mês foi também em Curaçá, com magnitude de 1.8 mR. No mês anterior, foram seis eventos sísmicos em cidades baianas.

O laboratório destaca que a ocorrência desses pequenos tremores é normal. Muito provavelmente, eles têm causas naturais, por conta da acomodação de falhas geológicas na placa sul-americana em que o Brasil está.