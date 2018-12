Trens do subúrbio operam apenas até 12h deste sábado

Os trens do subúrbio de Salvador, operado pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), terão horário de funcionamento reduzido neste sábado (15). Os trens param de circular a partir das 12h, quando acontece a última saída nos terminais da Calçada e de Paripe.

A operação de trens será reduzida por conta de serviços de manutenção programada na rede aérea de energia do sistema.

As demais estações entre as extremidades do sistema continuam funcionando até 12h30 para embarque e desembarque de passageiros.

O serviço de reparo do sistema elétrico também será feito também no domingo (16), durante todo o dia, quando o serviço de transporte não opera.

O sistema volta a operar normalmente na segunda-feira (17), a partir das 6h até 20h.