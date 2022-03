Três corpos são encontrados no bairro da Liberdade, em Salvador

Três corpos foram encontrados com marcas de tiro no bairro da Liberdade, em Salvador, na madrugada desta sexta-feira (25). As vítimas estão sem identificação formal. Não há informações sobre uma possível conexão entre as vítimas.

De acordo com a Polícia Civil, dois dos corpos foram encontrados na Praça Capitão Salomão, enquanto o outro foi localizado na Rua Carmela Dutra. A autoria e motivação dos crimes serão investigadas pela 3ª Delegacia de Homicídios.

Segundo informações da 37ª CIPM, policiais militares da unidade foram acionados pelo Cicom por volta das 04h30. Os agentes foram chamados para atender a ocorrência da rua Carmela Dutra.

O local foi isolado, e a guarnição acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para remoção do corpo e realização da perícia.