Três dos imóveis atingidos por incêndio na Baixa dos Sapateiros são demolidos

Três dos quatro imóveis atingidos por um incêndio, na manhã desta segunda-feira (12) na Rua da Fonte Nova do Desterro, na região da Baixa dos Sapateiros, já foram demolidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur).

O trabalho de demolição do imóvel restante teve início por volta das 15h. A Defesa Civil de Salvador (Codesal), que acompanha a operação, notificou o proprietário de um quinto casarão, na Rua da Poeira, que teve partes atingidas pelo fogo.

De acordo com o órgão, o imóvel pode ser recuperado, mas as estruturas que apresentam risco devem ser demolidas.

Além da Codesal e Sedur, estão no local o Corpo de Bombeiros, Transalvador e a Guarda Civil Municipal.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as guarnições do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia já debelaram o incêndio que atingiu o casarão. Não há vítimas e a causa do incêndio ainda é desconhecida.