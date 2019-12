Três foragidos são presos com ajuda do reconhecimento facial em Salvador

Três foragidos da Justiça foram presos neste fim de semana em Salvador com ajuda da tecnologia de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Segundo dados da pasta, com essas já chegam a 89 prisões com auxílio desta identificação.

Jéssica Cristina Silva de Carvalho, 33 anos, que era procurada por roubo, e Eliel Cruz de Santana, 39, condenado pelo mesmo crime, foram presos no domingo (8) por policiais da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pirajá) e do 18º Batalhão (Centro Histórico). A SSP não divulgou onde eles foram detidos, mas a imagem mostra Eliel aparentemente no Elevador Lacerda.

Já no sábado (2), equipes da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Barbalho) prenderam Jone Andrade de Jesus dos Santos, 32. Pelas imagens, Jone foi reconhecido em uma estação de metrô. Não foi divulgado por qual motivo ele era procurado.

Os três foram levados à Central de Flagrantes e depois para a Polinter, que verificou a validade dos mandados de prisão contra eles.

Jone e Jéssica (Foto: Vitor Barreto/SSP)