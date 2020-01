Três homens morrem e 300 celulares são recuperados em ação da PM

Três homens morreram durante uma troca de tiros com policiais militares no município de Luís Eduardo Magalhães, no Extremo-Oeste do estado, neste domingo (12). Eles estavam sendo monitorados pela polícia e foram encontrados com o trio cerca de 300 aparelhos celulares roubados. Os mortos não tiveram os nomes divulgados.

Segundo a Segurança Pública da Bahia (SSP), os 300 smartphones foram furtados em uma loja de eletrodomésticos, em Luís Eduardo Magalhães, e os assaltantes foram localizados logo após o roubo. Não foram divulgados os detalhes de como o crime aconteceu.

A polícia disse que a quadrilha era natural do estado de Góis e, por isso, já estava sendo monitorada pelos investigadores daquele estado. Ainda de acordo com a SSP, quando os policiais militares se aproximaram do local onde os três homens estavam escondidos, eles perceberam a ação e atiraram contra os militares. No revide, os três foram baleados, socorridos para um hospital, mas não resistiram.

No final da ação as equipes apreenderam 296 celulares diversos, 12 iPhones, três revólveres, sendo dois calibres 38 e um 32, munições, um veículo modelo Toyota Corolla, placa JPG 4179, alicate de pressão, talhadeiras e chaves de fenda. Todo material foi apresentado na delegacia da cidade.

A operação foi uma ação conjunta entre a Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado, 85ª Companhia Independente da PM (CIPM/ Luís Eduardo Magalhães) e o Comando de Operações de Divisas (COD) da PM de Goiás.