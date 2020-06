Três homens são presos transportando 'supermaconha' no Ceará

Três homens foram presos nessa quinta-feira, 4, no Norte do Estado, transportando 10 kg de maconha tipo skunk, droga com alto poder de entorpecente. O material é conhecido também como "supermaconha" devido alto teor da substância Tetra-Hidro-Canabinol, o THC. Ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu ainda dois veículos que estavam envolvidos no transporte da droga.

Policiais Rodoviários Federais estavam realizando fiscalização na BR-222, no município de Tianguá, já nas proximidades da divisa com o estado do Piauí, quando abordaram o veículo Hyundai/I30 de cor prata e um Renault/Captur de cor branca. Os veículos estavam realizando ultrapassagens em local proibido.

Dois homens, de 29 e 33 anos, estavam no Hyundai/I30, além de um menino de 10 anos, filho do passageiro. No veículo Renault/Captur havia apenas o motorista.

"Durante a fiscalização, os ocupantes dos dois veículos afirmaram que não se conheciam, contudo após averiguações junto a uma locadora, foi constatado que o veículo Renault/Captur havia sido locado, em nome do condutor do veículo Hyundai/I30", diz a PRF em nota.

As equipes da PRF encontraram, no veículo locado, 10 tabletes de skunk escondidos nos forros das portas traseiras, pesando um total 10,16 kg.

"Os três detidos, a droga apreendida e os veículos envolvidos na ocorrência foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Tianguá/CE. O menor de idade foi encaminhado ao Conselho Tutelar", conclui a PRF em nota.