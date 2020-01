Três imóveis desabam e família precisa deixar casa em Pirajá

Três imóveis desabaram no bairro de Pirajá, em Salvador, no final da tarde desta segunda-feira (6). Apesar do susto, não houve feridos. Um deles ficou completamente destruído e os outros dois foram liberados após vistoria.

Segundo a Defesa Civil (Codesal), o acidente aconteceu por volta das 17h, na Travessa Visconde de Pirajá. Os imóveis foram construídos de forma irregular. Na queda, eles atingiram uma casa vizinha.

Local após o acidente (Foto: Divulgação/ Codesal)

Equipes da Codesal estiveram no local na segunda e retornaram na manhã desta terça-feira (7) para avaliar as condições dos imóveis que ficam na região. Em nota, o órgão afirmou que apenas uma das casas teve perda total.

“A Codeal realizou vistoria nos imóveis, constatando que dois deles podem voltar a ser ocupados após a Sedur encerrar o trabalho de retirada de remanescentes com risco iminente de desabamento. Os moradores do imóvel sinistrado foram encaminhados ao cadastramento social”, diz a nota.

Segundo os dados da Codesal, em 2019, foram registradas 4.747 ameaças de desabamento, 80 desabamentos de imóvel e 258 desabamentos parciais. Já em 2020, a Codesal registrou 118 ameaças de desabamento, 5 desabamentos de imóvel e 20 desabamentos parciais.

Dois imóveis foram demolidos parcialmente (Foto: Divulgação/ Codesal)

Já a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) informou, também em nota, que uma casa foi atingida pelos imóveis que desabaram e precisou ser parcialmente demolida.

“A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) iniciou, nesta terça-feira (7), a pedido da Defesa Civil, o serviço de remoção de remanescente de um imóvel que desabou na Travessa Visconde de Pirajá, no bairro de Pirajá. Com o impacto, o imóvel ao lado também foi afetado, sendo necessária a demolição parcial do mesmo. No momento, os técnicos do órgão estão no local realizando os serviços com previsão de conclusão ainda hoje”, afirma a nota.