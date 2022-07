Três jovens são baleados em Alto de Coutos

Três jovens foram baleados na Rua Muniz Travassos, em Alto de Coutos. O crime aconteceu por volta das 22h50 dessa sexta-feira (1º).

As vítimas têm 19, 23 e 25 anos. Os nomes não foram divulgados. De acordo com o registro, a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia de disparos de arma de fogo naquele endereço. Ao chegarem, os policiais da 18ª CIPM encontraram os três feridos.

As vítimas foram socorridas para o Hospital do Subúrbio. A motivação e a autoria do crime serão investigas pela 5ª Delegacia (Periperi).

Testemunhas serão ouvidas para ajudar a elucidar o crime.