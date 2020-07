Três países acusam Rússia de usar hackers para roubar pesquisa de vacina

Um comunicado divulgado pelo Centro de Cyber Segurança do Reino Unido desta quinta-feira (16) afirma que hackers, com apoio do governo da Rússia, estão tentando roubar pesquisa de vacina contra a Covid-19 de universidades e farmacêuticas de outros países.

O comunicado é assinado pelo Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. "Nós condenamos esses ataques desprezíveis contra aqueles que fazem um trabalho vital para combater a pandemia de coronavírus", disse Paul Chichester, diretor do Centro Britânico de Cyber Segurança (NCSC).

O ministro de Relações Exteriores, Dominic Raab, condenou os ataques. "Enquanto outros perseguem seus interesses egoístas com comportamento imprudente, o Reino Unido e seus aliados trabalham duramente para encontrar uma vacina e proteger a saúde global", ele afirmou. Ele disse ainda que os culpados serão responsabilizados.

Ainda de acordo com o centro britânico, os ataques são constantes, a partir de diferentes técnicas e ferramentas que incluem 'phishing' (enviar mensagens enganosas para que o usuário clique em um link) e invasão por programas no computador de terceiros que executa tarefas sem que esses saibam ("malware", em inglês).

"O ATP29 provavelmente vai continuar a ter como alvo as organizações envolvidas no desenvolvimento e pesquisa de uma vacina contra a Covid-19, porque eles buscam questões de inteligência ligadas à pandemia", de acordo com o comunicado do NCSC.

Nesta quarta-feira (15), a Rússia havia anunciado que fez os primeiros testes clínicos em seres humanos de uma vacina. Eles foram organizados pelo ministério da Defesa da Rússia e o Centro de Pesquisas em Epidemiologia e Microbiologia Nikolai Gamaleya.