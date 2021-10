Três corpos em estado de decomposição foram encontrados na na BA-530, conhecida como Estrada da Cetrel, em Camaçari. Os corpos foram localizados por policiais militares, por volta das 11h dessa sexta-feira (22).

A equipe isolou a área para a realização da perícia. Em nota, a Polícia Civil informou que apenas com os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) vai ser possível identificar as vítimas.

O caso está sendo investigado pela 26ª Delegacia (Abrantes).