Três pessoas são esfaqueadas em bar no Alto do Cabrito

Tailson da Silva Bonfim, 23 anos, Romário dos Santos Silva, 23, e Ariane Santana Silva, 19, foram ocorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE), após serem esfaqueadas enquanto bebiam em um bar, na madrugada deste domingo (21). Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 2h, no bairro do Alto do Cabrito, no Subúrbio de Salvador.

De acordo com o boletim de ocorrências do posto policial do HGE, Ariane foi golpeada nas costas e no peito de raspão, e Romário foi atingido na mão direita e na cabeça. Já Tailson recebeu todos os golpes na cabeça.

Ainda segundo o registro, os três estavam em um estabelecimento conhecido como bar de Candinho, quando teve início uma briga entre duas mulheres. Um vizinho participou da confusão e, em posse de uma faca, atingiu Tailson, Romário, e Ariane.

O estado de saúde dos três feridos não foi divulgado.