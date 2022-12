Três pessoas são presas por tráfico de drogas em condomínio de Feira de Santana

Três pessoas foram presas em flagrante, na noite de sexta-feira (16), suspeita de tráfico de drogas e por posse ilegal de arma de fogo. Elas estavam em um condomínio, em Feira de Santana, quando foram surpreendidas pelos policiais. Os nomes dos presos não foram divulgados.

A Polícia Civil informou que a investigação começou com uma denúncia de que uma mulher estaria comercializando diversos entorpecentes em um condomínio. Investigadores da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) montaram campana no local, identificaram a movimentação e efetuaram as prisões.

Dentro do imóvel, os policiais encontraram sete sacos com maconha, porções de cocaína, 82 comprimidos de ecstasy, 12 lança-perfumes, uma pistola calibre ponto 40, carregadores, munições e quatro balanças. A polícia esteve também em outro local que seria usado como depósito de drogas e encontrou armamento e munições.

O caso aconteceu no Residencial Vida Nova Asa Branca, no bairro Asa Branca. As três pessoas presas foram encaminhadas para a sede da DTE, onde foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Todos foram ouvidos e encaminhados para o sistema prisional, onde seguem custodiados à disposição da Justiça.