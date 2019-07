Três pistas da Avenida Paulo VI seguem interditadas nesta sexta-feira (12)

As três das quatro pistas da Avenida Paulo VI, na Pituba, seguem interditadas nesta sexta-feira (12). Fechada desde quinta para a realização de uma obra, a via passa por uma obra, após uma cratera causada pelas chuvas, que afetaram o sistema de drenagem do local.

A intervenção, realizada pela Secretaria Municipal de Manutenção (Seman), tem previsão para durar pelo menos até sábado (13). Até lá, os ônibus que circulam pelo local terão de entrar na Rua das Camélias, seguir pela Rua das Rosas e virar à esquerda, para a Rua dos Maçons, para que possa chegar à Avenida Magalhães Neto.

Já os carros de passeio podem trafegar normalmente pela única pista liberada na Paulo VI, que segue com sentido para o Shopping da Bahia. Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e da Secretaria de Mobilidade estão no local orientando condutores, passageiros e pedestres.