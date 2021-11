Três são mortos em ataque dentro de casa em Madre de Deus

Três pessoas foram mortas e um adolescente ficou ferido em um ataque dentro de uma casa em Madre de Deus, na noite dessa quarta-feira (3). O crime aconteceu por volta das 23h30, na Rua Santa Lúcia, no bairro Barbeirinho.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes da 10ª CIPM chegaram ao local para averiguar informação de que homens armados teriam invadido uma residência e efetuado disparos. Testemunhas relataram à polícia que dois suspeitos chegaram em uma moto.

As vítimas foram identificadas como Paulo César de Jesus, 37 anos, Emily Souza dos Santos, 22 anos, e Ítalo Souza da Luz. Um adolescente de 14 anos foi socorrido pelo Samu para o Hospital Municipal de Madre de Deus e depois foi regulado para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Segundo informações da TV Bahia, o crime teria sido motivado por uma disputa de um terreno entre parentes. Na casa, moravam 7 pessoas. Uma sobrevivente do ataque, contou, em entrevista à TV Bahia, que estava orando quando a casa foi invadida. "Eu ouvi quando ele invadiu pelo fundo e o irmão ficou na porta atirando várias vezes no portão e no cachorro. Aí gritei meu esposo", disse.

Ela contou ainda que se escondeu embaixo da cama para sobreviver. "Eu fiquei embaixo da cama com minhas filhas, mas ela levantou achando que a filha não estava embaixo da cama. Minha filha ela se levantou e ele deu os tiros pelos peitos e pelo rosto"

Ela acusou algumas pessoas do crime. "Eu me escondi embaixo da cama com minha filha e minha neta porque ele já veio com tudo premeditado para destruir a minha família. Fabiana, Jonas e Tiago vieram preparados para tirar a vida", acusou.

O crime está sendo investigado pela 17ª Delegacia, de Madre de Deus.