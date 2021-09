Três são presos em operação contra roubos e furtos no Centro de Salvador

Três homens suspeitos de assaltos e furtos no Centro de Salvador foram presos nesta quinta-feira (23), após a deflagração da Operação Praça Segura, realizada pela 1ª Delegacia Territorial (DT), dos Barris, com apoio do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter). A ação em campo visa coibir roubos, furtos e tráfico de drogas no centro da cidade.

“Um deles teve mandado de prisão cumprido por roubo. Já os outros dois foram flagrados após assaltar um homem na Avenida Sete de Setembro. A vítima já se encontra na unidade para a formalização”, disse o titular da 1ª Delegacia, delegado Maurício Moradillo.

Outros quinze foram conduzidos para averiguação na unidade. “Todos eles possuem antecedentes criminais de crimes contra o patrimônio. Os depoimentos vão ajudar a identificar quem segue nessa prática criminosa”, relatou.