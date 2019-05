Treta no Twitter: hashtag de boicote a Burger King é trending topic

Depois da rede de hamburguerias Burger King ter lançado um vídeo em suas redes sociais para recrutar todas as pessoas que participaram do comercial do Banco do Brasil vetado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, as redes sociais estão pegando fogo com o assunto, que virou até trending topics no Twitter com a hashtag #BoicoteBurgerKing.

“Procura-se elenco para comercial. O Burger King está recrutando pessoas para seu novo comercial. Para participar, basta se encaixar nos seguintes requisitos: Ter participado de um comercial de banco que tenha sido vetado e censurado nas últimas semanas. Pode ser homem, mulher, negro, branco, gay, hétero, trans, jovem, idoso. Curtir fazer selfie é opcional. No Burger King, todo mundo é bem vindo, sempre. Entre em contato pelo e-mail: recrutafilme@burgerking.com”, diz a peça publicitária.

Para você ter ideia do quanto o bicho está pegando no Twitter, selecionamos alguns tweets marcados com a hashtag do assunto: