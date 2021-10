Tricolor perde Matheus Bahia e Nino para enfrentar o Juventude

Depois de ficar no empate por 1x1 com o Ceará, na noite desta quarta-feira (27), o Bahia agora muda o foco e começa a pensar no confronto com o Juventude, marcado para o próximo sábado (30), às 19h15, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Para o duelo, o técnico Guto Ferreira vai ter duas baixas importantes. Os laterais Nino Paraíba e Matheus Bahia receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora da partida.

Pelo lado direito, Guto tem à disposição Renan Guedes e Douglas Borel, que voltou a ser relacionado na equipe principal e entrou no segundo tempo do triunfo sobre a Chapecoense.

Já do lado esquerdo, a tendência é a de que Juninho Capixaba seja recuado para a primeira linha e um atacante com características de velocidade faça companhia a Gilberto e Raí Nascimento.

O Bahia tem ainda o meia Lucas Mugni como dúvida. O jogador foi vetado pelo departamento médico após reclamar de dor na coxa. O Bahia não revelou a gravidade do problema do argentino.

Com 32 pontos, o Bahia ocupa a 15ª colocação, a três pontos do próprio Juventude, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.