Trisal do Paraná viraliza após anunciar espera do 1º bebê: 'Uma família normal'

O amor entre a arquiteta Maria Carolina Rizola, 30, o bombeiro Douglas Queiroz, 33, e a consultora comercial Klayse Marques, 34, agora terá espaço para mais um. O trisal de Londrina, no Paraná, viralizou nas redes sociais após relevar que espera um bebê, que será criado pelos três.

Maria e Douglas estão juntos há 10 anos, e casados há mais de três, mas a vontade de viver outras experiências os levaram a conhecer Klayse e se apaixonarem por ela.

"Nós dois resolvemos ter outras experiências, mas sempre juntos. A gente tinha essa curiosidade. Foi aí que, no meio desse caminho, conhecemos a Kah (Klayse) por um aplicativo e saímos. Se apaixonar não era a nossa opção, porém aconteceu. Depois disso começamos a nos relacionar. Não temos ciúmes, temos muita confiança entre todos e muito amor", conta Maria Carolina ao Uol.

"Somos uma família normal, com muito amor. Não é só p******", define Maria Carolina.

Os três iniciaram o relacionamento em setembro do ano passado e, um mês depois, decidiram compartilhar os detalhes de suas vidas não-monogâmicas na redes sociais, através da página no Instagram @meutrisal, que tem pouco mais de cinco mil seguidores. Nele, a família publica fotos do dia a dia e tira dúvidas dos seguidores.

"O nosso relacionamento era aquele tradicional brasileiro. Um casal perfeito, de novela. A minha família foi a que menos gostou da novidade, principalmente porque sempre fui a filha certinha. A gente sempre recebe algumas críticas, mas, se ponderar, 99% das opiniões são positivas", comenta Maria Carolina.

A gravidez veio logo após a formação do trisal. Maria está no quinto mês da gestação e espera um menino. Os cuidados com a maternidade são divididos com Klayse, que espera também ser mãe.

"Eu era muito careta, mas tudo valeu a pena e estou muito feliz. Por muitos anos, achei que não queria ter filhos. Muita coisa mudou e por acompanhar a gravidez da Carol mais de perto, pensamos em ter mais filhos daqui pra frente", diz Klayve.

Douglas também diz que já ouviu muitas críticas, mas tem coisas mais importantes para dar atenção. "As pessoas falam: 'Nossa, você é muito foda', 'Sempre vai ter dor de cabeça, com duas mulheres com TPM'. Eu não encaro dessa forma. Não foi nada forçado e o relacionamento partiu de todos os lados. Sou privilegiado e agora o presente sempre tem que ser dobrado", brinca.

"A sociedade é muito hipócrita e preconceituosa. É compreensível o medo das pessoas. A vida é muito curta. As pessoas têm que se arriscar e se libertar. Ninguém cuida da minha vida. Ninguém me manda um Pix ou uma viagem para a Disney", conclui Klayse.