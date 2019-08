Triunfo contra o CRB pode tirar o Vitória da zona de rebaixamento

Velhos conhecidos. Momentos distintos. Jogo decisivo. Muitos encontros e desencontros enfeitam o entorno da partida deste domingo (18), às 16h, entre CRB e Vitória, válida pela 16ª rodada da Série B.

As duas equipes ocupam metades distintas da tabela de classificação, mas a conquista dos três pontos representa, também, alcançar um objetivo sonhado, para qualquer um dos lados: o CRB é o sétimo colocado, com 23 pontos, e se ganhar pode entrar no G4 do certame. Do outro lado, o rubro-negro, 18º com 14 pontos, tem a certeza que deixa a zona de rebaixamento caso conquiste sua primeira vitória longe do Barradão - até aqui o time de Carlos Amadeu soma seis derrotas e dois empates fora de casa.

Do outro lado, o time de Marcelo Chamusca não vive um bom momento dentro de casa. Foram apenas três vitórias em oito partidas dentro do Rei Pelé.

No Vitória, as novidades atendem pelos nomes de Van e Capa, laterais que entram nas vagas do suspenso Matheus Rocha e do lesionado Chiquinho, respectivamente.



O retrospecto do confronto é equilibrado. Os dois times se enfrentaram em 17 ocasiões durante a história. A vantagem é do Leão, que venceu oito partidas. O time alagoano venceu em sete oportunidades e ainda houve outros dois empates.

Quando entrar no gramado do Rei Pelé, o time de Carlos Amadeu vai buscar a manutenção de um tabu que já dura nove anos. Foi no dia 9 de junho de 2010 a última derrota do rubro-negro contra o CRB. A partida valia pela primeira fase da Copa do Nordeste e acabou em 1x0 para o time de Maceió. Desde então, são quatro jogos de invencibilidade para o time da capital baiana: três vitórias e um empate.



Pé na estrada

O leão terá apoio em solo alagoano. Uma caravana com 160 rubro-negros saiu da capital baiana na madrugada de ontem com destino a Maceió. Para viajar com o grupo chamado “Caravana rubro-negra”, cada torcedor desembolsou R$ 300 e teve direito a passagem de ida e volta, open bar e passeio na capital alagoana. Além, claro, de poder assistir ao jogo contra os regatianos.

Prestes a se mudar para a Espanha por conta de um intercâmbio, o estudante Felipe Luz, de 23 anos, não pensou duas vezes antes de se juntar ao grupo. Fanático pelo Vitória, Felipe quer aproveitar todos os momentos possíveis antes de passar um ano longe do clube.



“O Vitória é insubstituível. Vai fazer muita falta então quero estar com o time onde estiver. Ainda tem mais dois jogos no Barradão antes de minha viagem no final do mês”, contou o torcedor ao CORREIO.

Ele embarca para Madri, no próximo dia 25. Durante conversa por telefone, Felipe até afirmou que vai procurar algum time em Madri para manter o seu hábito de frequentar estádios. “Nada que se compare ao Barradão”, afirma com orgulho e já com uma certa saudade saltando do peito. Prestes a ficar longe de casa, o quase-economista espera que o rubro-negro não poupe gols na partida longe de Salvador.

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro | Série B | 16ª Rodada

CRB x Vitória

Data: 17 de agosto de 2019 | Horário: 16h00

Estádio: Rei Pelé | Maceió-AL

CRB: Vinícius Silvestre; Daniel Borges, Wellington Carvalho, Victor Ramos e Igor; Claudinei, Dirceu Lucas, Lucas Siqueira e Élton ; Alisson Farias e Willie | Técnico: Marcelo Chamusca.

Vitória: Martín Rodríguez, Van, Everton Sena, Ramon e Capa; Baraka, Lucas Cândido e Felipe Gedoz; Wesley, Jordy Caicedo e Anselmo Ramon | Técnico: Carlos Amadeu

Arbitragem: Salim Fende Chavez, auxiliado por Herman Brumel Vani e Gustavo Rodrigues de Oliveira (Trio de São Paulo)

*com supervisão do subeditor Ivan Dias Marques