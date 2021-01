Troca de tiros assusta moradores de localidades em Valéria; vídeo

Uma troca de tiros na madrugada do domingo (3) assustou moradores da localidade do Penacho Verde e de Palmeiras, no bairro de Valéria. De acordo com testemunhas, o tiroteio aconteceu entre traficantes de facções rivais, atigindo várias residências. Não há registros de feridos.

Vídeos gravados por moradores mostram momentos da troca de tiros e o estrago causado em algumas das residências. A Polícia Militar foi acionada após os relatos de disparo e enviou equipes da 31ª Companhia Independente (CIPM/Valéria) ao local. Ao chegar, os PMs foram recebidos a tiros e revidaram.

Equipes da Rondesp BTS, 18ª CIPM e 19ª CIPM foram chamadas para reforçar a segurança no local. Os suspeitos conseguiram fugir por um matagal que cerca a região.

Os policiais fizeram buscas, inclusive na Rua das Palmeiras, mas não localizaram nenhum deles. No final da rua, foram encontrados estojos de diversos calibres.