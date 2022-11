Troca de tiros na Avenida Garibaldi assusta moradores

Uma intensa troca de tiros, na noite desta sexta-feira (25), assustou moradores da Avenida Garibaldi, próximo ao acesso para o bairro Rio Vermelho, em Salvador. Segundo testemunhas, policias militares perseguiam um carro branco que trafagava na via, quando conseguiram interceptar o veículo. A ação foi registrada em vídeos por moradores da região.

Ainda de acordo com as testemunhas, os policiais usaram viaturas para bloquear o trânsito e impedir a passagem dos suspeitos no sentido contrário da via. Em um dos vídeos é possível ver que disparos são feitos quando os policiais se aproximam do veículo já parado na pista.

Pessoas que viram a ocorrência relataram que viram tês homens feridos sendo reitrados do carro. Ainda não há informações sobre os baleados, nem sobre o que motivou a perseguição. A reportagem procurou a Polícia Militar, mas não obteve retorno até esta publicação.