Troca-troca: Barroca ainda não repetiu uma escalação do Vitória

Cinco jogos, cinco escalações diferentes. Por suspensão, contusão ou opção, o técnico Eduardo Barroca ainda não repetiu o time do Vitória desde que chegou à Toca do Leão. E nem poderá fazê-lo diante do Sampaio Corrêa, na reabertura do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro visita o rival no domingo (8), às 16h, no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão.

O treinador rubro-negro será obrigado a mexer no meio-campo, já que os dois volantes titulares no empate sem gols contra o Brasil de Pelotas, na última rodada do primeiro turno, estão fora. Guilherme Rend cumprirá suspensão e Lucas Cândido está com um edema na coxa. Romisson e o recém-chegado Matheus Frizzo são as principais opções para as posições. Recuperados de contusão, Fernando Neto e Gerson Magrão finalizaram a transição, treinaram pela primeira vez com o grupo ontem e ainda são dúvidas para a partida.

A tendência é que diante do Sampaio Corrêa toda a defesa seja mantida, com Ronaldo, Van, Maurício Ramos, Wallace e Thiago Carleto, já que o jogo contra o Brasil de Pelotas foi o único dos últimos cinco em que o Vitória não sofreu gols. O ataque, no entanto, não vem produzido o esperado e pode se apresentar com novidade por opção técnica.

Quem estiver em campo, precisará lutar pela reabilitação rubro-negra na Série B. Com 21 pontos, o Vitória está na 15ª colocação, a 10 pontos do G4 e a apenas dois da zona de rebaixamento. Na 6ª posição, com 28 pontos, a equipe maranhense persegue o Juventude, que soma 31 e é dono do 4º lugar.

Vencer o Sampaio Corrêa fará o Vitória respirar um pouco na tabela e interromper a sequência de oito jogos sem triunfos na Série B, cinco deles sob o comando de Eduardo Barroca, que ainda não comemorou à beira do gramado. O técnico mandou a campo 28 jogadores desde que chegou à Toca, mas ainda não obteve sucesso. O aproveitamento é de apenas 20%.

Apenas quatro atletas foram titulares em todos os cinco jogos comandados pelo atual treinador: o goleiro Ronaldo, o zagueiro Maurício Ramos, o volante Guilherme Rend e o centroavante Léo Ceará. Outros cinco jogadores aparecem como espécies de reservas de luxo por terem sido os que mais entraram no decorrer dos jogos, três vezes cada: o meia Juninho Quixadá e os atacantes Vico, Mateusinho, Júnior Viçosa e Jordy Caicedo.

Apenas nove jogadores do elenco do Vitória ainda não foram utilizados por Eduardo Barroca. Não tiveram chance ainda os goleiros César e Lucas Arcanjo, o lateral esquerdo Leocovick, os volantes Maykon Douglas (machucado) e Romisson, os meias Eduardo, Matheus Tenório e Soares, além do atacante Caíque Souza.





Confira a seguir as escalações do Vitória nos cinco jogos comandados por Eduardo Barroca:

Jogo 1

15ª rodada - 10/10

Vitória 1x2 Avaí

Estádio: Barradão

Time: Ronaldo, Jonathan Bocão (Leandro Silva), João Victor, Maurício Ramos e Thiago Carleto; Guilherme Rend (Juninho Quixadá), Fernando Neto e Marcelinho (Vico); Ewandro (Júnior Viçosa), Léo Ceará e Alisson Farias (Mateusinho).

Jogo 2

16ª rodada - 17/10

Chapecoense 1x1 Vitória

Estádio: Arena Condá

Time: Ronaldo, Leandro Silva, João Victor, Maurício Ramos e Thiago Carleto; Guilherme Rend (Gabriel Furtado), Gerson Magrão (Lucas Cândido) e Marcelinho (Juninho Quixadá); Ewandro (Vico), Léo Ceará e Alisson Farias (Rafael Carioca).

Jogo 3

17ª rodada - 22/10

Vitória 1x1 Guarani

Estádio: Barradão

Time: Ronaldo, Leandro Silva, João Victor, Maurício Ramos e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Lucas Cândido e Marcelinho (Juninho Quixadá); Ewandro (Rodrigo Carioca), Léo Ceará (Jordy Caicedo) e Alisson Farias (Mateusinho).

Jogo 4

18ª rodada - 25/10

Botafogo-SP 2x1 Vitória

Estádio: Santa Cruz

Time: Ronaldo, Leandro Silva (Léo), João Victor, Maurício Ramos e Rafael Carioca; Guilherme Rend, Lucas Cândido, Gerson Magrão (Mateusinho) e Juninho Quixadá (Vico); Ewandro (Júnior Viçosa) e Léo Ceará (Jordy Caicedo).

Jogo 5

19ª rodada - 30/10

Vitória 0x0 Brasil de Pelotas

Estádio: Barradão

Time: Ronaldo, Van, Maurício Ramos, Wallace e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Lucas Cândido (Matheus Frizzo) e Thiago Lopes (Jordy Caicedo); Vico (Ruan Nascimento), Léo Ceará (Júnior Viçosa) e Rafael Carioca (Marcelinho).