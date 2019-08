TRT5-BA: alvarás poderão ser pagos em qualquer agência da Caixa na Bahia

A partir desta quinta-feira (1°), os alvarás expedidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5-BA) poderão ser sacados em qualquer agência da Caixa Econômica Federal no estado da Bahia. O Tribunal Trabalhista baiano é o primeiro do país a realizar pagamentos em qualquer agência da Caixa dentro do estado.

Segundo o TRT5-BA um alvará emitido no interior do estado poderá ser sacado na capital ou em cidades próximas, bem como alvarás emitidos em Salvador poderão ser levantados no interior.

A presidente do TRT5-BA, desembargadora Maria de Lourdes Linhares, destacou que o objetivo da medida é facilitar a vida das pessoas. "Fico muito feliz em, junto com a Caixa, poder oferecer esse serviço que é pioneiro entre os Regionais do país, reforçando o compromisso na melhoria do atendimento à sociedade”, destaca. Em 2016, o TRT5-BA também foi o primeiro a implementar o Alvará Eletrônico.