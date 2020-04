Trump diz que Irã planeja ataque contra os EUA: 'vai pagar caro'

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump usou as redes sociais nesta quarta-feira (1º) para afirmar que o Irã "ou seus comandados" planejam um ataque contra militares americanos ou instalações dos Estados Unidos no Iraque.

"Se isso ocorrer, o Irã vai pagar um preço muito alto por isso, de fato!", escreveu Trump, no Twitter.



O presidente americano, no entanto, não detalhou como o ataque aconteceria e disse apenas que obteve a informação e acredita em uma possível ofensiva do Irã.

Essa não é a primeira vez que os Estados Unidos acusam o Irã. No último dia 11, o país apontou para uma milícia apoiada pelo Irã a autoriade um ataque que matou militares americanos e ingleses em uma base instalada no Iraque. Como retaliação, os Estados Unidos fizeram ataques aéreos contra militantes.

A tensão entre Irã e Estados Unidos ficou mais acentuada em janeiro deste ano, quando o general iraniano Qassem Soleimani foi morto em um ataque com drone dos Estados Unidos em Bagdá. Soleimani era chefe de uma unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã e um dos homens mais poderosos do país.