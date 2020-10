Trump sente-se 'muito bem', mas permanecerá hospitalizado, diz Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se sente muito bem e quer voltar a trabalhar na Casa Branca, mas permanecerá hospitalizado, disse o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Robert O'Brien, na tarde deste domingo (4).

"Falei com o chefe de Gabinete [Mark Meadows] esta manhã e a boa notícia é que o presidente se sente muito bem e realmente quer voltar para a Casa Branca e voltar ao trabalho, mas acho que ele vai ficar no [hospital] Walter Reed por pelo menos outro período de tempo", disse O'Brien no programa Face the Nation, da CBS.

No começo da tarde, os médicos que assistem Trump confirmaram que o presidente norte-americano pode receber alta hospitalar e voltar à Casa Branca nesta segunda-feira, 05, se continuar a progredir em seu tratamento.

Neste domingo, Trump escreveu em seu Twitter uma mensagem de agradecimento aos seus apoiadores direto do hospital onde recebe o tratamento para a covid-19.

Levado ao Centro Médico Militar Nacional Walter Reed na última sexta-feira(2), Trump divulgou um vídeo de quatro minutos no sábado dizendo que o “verdadeiro teste” de sua condição virá nos próximos dias. “No período próximo de alguns dias, acho que esse será o verdadeiro teste. Então veremos o que acontecerá pelos próximos dias”, disse Trump diante da câmera, parecendo cansado e vestindo uma jaqueta e uma camisa de gola aberta.

A doença de Trump impactou na campanha eleitoral. O presidente republicano está atrás do rival democrata Joe Biden nas pesquisas de opinião.

Uma pesquisa Reuters/Ipsos publicada neste domingo (4) revelou que Biden abriu uma vantagem de 10 pontos sobre Trump no cenário nacional, margem um pouco maior do que nos últimos dois meses. Cerca de 65% dos americanos disseram que Trump provavelmente não seria infectado se ele tivesse levado o vírus mais a sério --opinião que metade dos republicanos entrevistados também endossam. Cerca de 55% disseram não acreditar que Trump vinha dizendo a verdade sobre o vírus.

A campanha de Trump afirmou que o vice-presidente Mike Pence, que assume a presidência caso Trump seja incapaz de cumprir suas obrigações, terá uma programação eleitoral “agressiva” nesta semana, assim como os três filhos mais velhos de Trump.

Por repetidas vezes Trump minimizou a ameaça da pandemia, mesmo após a morte de mais de 208.000 americanos e diante da destruição da economia dos EUA.

Em um tuíte na manhã deste domingo, Trump disse “muito obrigado!”, referindo-se aos apoiadores que se reuniram na noite de sábado em frente ao hospital Walter Reed agitando bandeiras da campanha Trump 2020.

Diferentes avaliações sobre a saúde de Trump feitas por funcionários do governo no sábado (3) não deixaram claro o estado de saúde do presidente desde que testou positivo para o coronavírus na noite de quinta-feira(1).

Uma equipe de médicos da Casa Branca disse no sábado que a condição de Trump estava melhorando e que ele já estava falando em voltar para a sede do governo.

Minutos depois, o chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, deu aos repórteres uma avaliação menos otimista, dizendo que os sinais vitais do presidente nas 24 horas anteriores foram muito preocupantes e que as próximas 48 horas seriam críticas em termos de cuidado. Disse também que ainda não estavam em um caminho claro que apontasse para uma recuperação completa.

Funcionários do governo descreveram a transferência para o hospital Walter Reed como preventiva e disseram que Trump ficaria lá por vários dias.

Mas, em uma entrevista à Fox News transmitida na noite de sábado, Meadows revelou que a condição de Trump na sexta-feira era muito pior do que as autoridades haviam tornado públicas, dizendo que os médicos recomendaram que o presidente fosse ao hospital após constatarem febre e verificarem que seu nível de oxigênio no sangue havia caído rapidamente.