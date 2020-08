Tubulação de barragem se rompe no interior do Ceará; veja vídeo

Uma tubulação de barragem que recebe água da transposição do Rio São Francisco se rompeu nesta sexta-feira, 21, em Jati, interior do Ceará. De acordo com informações preliminares, a captação que leva água para comportas, como a do Brejo Santo, teve a tubulação estourada e assustou moradores.

De acordo com o deputado Guilherme Landim (PDT), que estava na região, o rompimento acionou as sirenes de segurança e todos os locais começaram a sair de suas casas, "desesperados". O parlamentar afirma que técnicos estão no local nesse momento e que afirmaram se tratar de um problema com a tubulação, mas que já está sendo providenciada uma válvula de segurança.

Ainda segundo Landim, os profissionais alegaram que moradores não correm risco. Nas imagens gravadas pela população, é possível ver o momento em que a água passa a jorrar "desenfreada" e que locais começam a se agrupar para presenciar cena, assustados e preocupados com os impactos que poderia causar o incidente.

Momento do rompimento da barragem em Jati, interior do Ceará (YouTube)

Momento do rompimento da barragem em Jati, interior do Ceará (YouTube)

Nessa quinta-feira (20), a comporta do reservatório Jati foi acionada para liberar as águas do Projeto de Integração do Rio São Francisco para abastecer o Estado, por meio Cinturão das Águas (CAC).

O teste de abertura da estrutura, que promete garantir segurança hídrica para 4,5 milhões de pessoas na Região Metropolitana de Fortaleza, foi realizado nesta quarta-feira, 19.