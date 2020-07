'Tudo indica' que Bolsonaro substituirá Pazuello em 'momento próximo', diz Mourão

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, deve deixar o cargo em "momento próximo", revelou o vice-presidente Hamilton Mourão, durante entrevista à Globo News, nessa terça-feira (15). Segundo ele, "tudo indica" que o presidente fará a substitução.

"Ele [Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo] compreendeu que o ciclo dele dentro da força havia se esgotado [...] e que era o momento de ele passar para a reserva, que para nós, que fomos soldados a vida de inteira, é um momento doloroso. Já o caso do Pazuello é diferente, ele é interino. Está há dois meses no cargo. Tudo indica que, em um momento próximo, o presidente vai substituí-lo", declarou Mourão nesta terça-feira.

General da ativa do Exército, Pazuello era o secretário-executivo do ministério e passou a responder pela pasta em maio, quando Nelson Teich, então ministro, pediu demissão.

Em 3 de junho, Pazuello foi oficializado por Bolsonaro como ministro interino da Saúde. Na época, o presidente afirmou que Pazuello permaneceria no cargo "por muito tempo".

No último fim de semana, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que o Exército se associou a um "genocídio" na gestão da pandemia. Nesta quarta (14), afirmou em nota que respeita as Forças Armadas, mas que não cabe aos militares formular políticas públicas de saúde, ainda mais em um momento de pandemia.