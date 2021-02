Quando a vacina #sputinikv será aplicada na Bahia ? Qual a situação da vacinação no momento no estado? E quais as perspectivas da pandemia na vida dos baianos ? Essas são algumas perguntas que serão respondidas nesta terça-feira (16) , às 18h, ao vivo no programa #saudeebemestar no Instagram @correio24horas . Apresentado por Jorge Gauthier ( @jorgegauthier ), o programa terá como convidado Fábio Vilas-Boas ( @fabio_vboas ) que é secretário da saúde da Bahia (@saudegovba ).