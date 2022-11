Tudo que você precisa saber sobre o Afro Fashion Day 2022

Começo, meio e desfile. O Afro Fashion Day não é uma passarela comum, portanto, seus processos também são diferentes do convencional. O grande ato do projeto acontece no próximo sábado (19), no Terreiro de Jesus, com um grande desfile a céu aberto e prontinho para fazer o público ficar babando. Mas o AFD é muito mais do que isso - que, por sinal, já é muita coisa.

O projeto roda desde o mês de junho, ainda nos bastidores, com a definição do tema e o desenho desta edição que vai marcar a volta do desfile presencial após dois anos de pandemia. No dia 26 de Agosto, a temática foi anunciada para as marcas parceiras em reunião na sede da Rede Bahia: Capoeira é o nome do Afro Fashion Day nesta que é a sua oitava edição.

Cinco dias depois e o primeiro retorno: as seletivas de bairro, que não aconteceram nos últimos dois anos por conta da pandemia. Assim, a seleção de modelos sem agência foi realizada via seletivas no Tik Tok, patrocinadora do Afro Fashion Day em 2022, e que vai levar duas vitrines para o circuito, oferecendo interação e criação de conteúdos próprios do público com o AFD.

As seletivas aconteceram em parceria com escolas de capoeira de três bairros de Salvador: Plataforma, Vale das Pedrinhas e Itapuã.

A seletiva com mais participantes foi a primeira, no Vale das Pedrinhas, com 85 modelos no Centro Cultural Ganga Zumba. O segundo dia contou com 44 aspirantes, que foram até a Escola de Capoeira Mundo Negro, em Itapuã. Ao todo, 191 modelos estiveram nas seletivas. 10 dos 75 modelos que desfilam no projeto saíram daí, numa noite apoteótica após a final no Teatro Gregório de Matos.

Finalistas observam com atenção o júri durante desfile (Foto: Marina Silva/CORREIO)

O caminho ainda teve seletivas de modelos de agência no Shopping Barra, já no dia 6 de outubro. 20 dias mais tarde e outra grande novidade foi anunciada: os vencedores do primeiro Concurso Cultural Estilista Afro Fashion Day. Agora, além de modelos, o Afro também vai revelar designers.

Os novos profissionais na equipe de criativos do projeto são: Inti, Bixa Costura, Rômulo Salomão, Jorge Andrade e Kriassaum.

Nas duas últimas temporadas, o AFD contou com edições virtuais – um fashion film e um desfile gravado. O retorno será nos braços do povo: aberto ao público, que terá acesso livre à sua programação, o projeto de moda que celebra o mês da Consciência Negra destaca a produção de estilistas, marcas e designers de acessórios baianos e o talento de modelos pretos em um megadesfile coletivo.

Marcado para acontecer a partir das 18h, no Terreiro de Jesus o desfile contará com um elenco de cerca de 100 pessoas, entre modelos, capoeiristas e outros convidados, destacando o tema em um show de moda e arte. Os 75 looks apresentados são criações de 43 marcas e estilistas baianos, uma franco-camaronesa e um coletivo de acessórios. Todos os modelos serão maquiados com produtos Vult, marca apoiadora do AFD 2022.

62 modelos foram selecionados entre 14 agências e projetos, dez foram os vencedores das seletivas de bairro e três foram convidados, dentre eles a Drag Queen baiana Nininha Problemática, criada pelo ator Digo Santtos, que já desfilou em outras edições do evento. Confira o casting completo no final da matéria.

A seletiva de modelos profissionais aconteceu no Shopping Barra (Foto: Ana Lúcia Albuquerque)

Antes, às 11h, no Cruzeiro de São Francisco, também no Pelourinho, acontece a primeira edição da Expo Mulher, uma feira presencial idealizada pela Prefeitura Municipal de Salvador, com a presença de 50 expositoras. Dez marcas do Afro Fashion Day participarão da feira. São elas: Abanto, Black Atitude, Nós Macramê, Madá Negrif, MB Conceito, Regina Navarro Bella Oyá, Rey Vilas Boas, Tábompravocê, Sombrille e Ziê.

O desfile do Afro Fashion Day 2022 terá mais uma vez como curador de moda o produtor, estilista e artista plástico Fagner Bispo e a beleza será assinada por Dino Neto. Curador do projeto, Fagner Bispo conta que a volta do público é muito especial e uma das marcas do Afro Fashion Day.

"O Afro é um projeto que não se resume à passarela. Os modelos, as histórias, as famílias, tudo isso é muito especial e não tem como o público ficar de fora de todos esses fatores. Estamos muito ansiosos", conta.

O roteiro e direção artística é de Gil Alves, projeto arquitetônico da GMF Arquitetos, de Giuseppe Mazzoni, cenografia de Rafael Bittencourt, trilha sonora do DJ e produtor musical Telefunksoul e projeção a laser de Gabiru.

Em 2022, serão 44 marcas de roupas e acessórios na passarela. Destas, cinco foram escolhidas através do Concurso Cultural Estilista AFD 2022. Todas criaram looks exclusivos para esta edição. O desfile será dividido em três grandes blocos, inspirados em estilos de Capoeira, tema do AFD 2022: Angola, Regional e Contemporânea.

(Foto: Arisson Marinho) (Foto: Arisson Marinho) (Foto: Arisson Marinho) (Foto: Arisson Marinho) (Foto: Arisson Marinho) (Foto: Arisson Marinho)

(Foto: Arisson Marinho) (Foto: Arisson Marinho) (Foto: Arisson Marinho) (Foto: Arisson Marinho) (Foto: Arisson Marinho) (Foto: Arisson Marinho)

O time de criativos este ano é formado por Adriana Meira, Abanto, Ateliê Casalinda, Aládio Marques, Balbina, Black Atitude, By Aninha, Criollo, Costa Ribeiro, Closet Clothing, Crioula, Dih Morais, Dua, Ethnic Revival (fraco-camaronesa), Filipe Fias, Gefferson Vilanova, Incid, Jefferson Ribeiro, João Damapejú, Kelba Deluxe, Katuka, Lourrani Baas, Lu Samarato, Mônica Anjos, Mário Farias, MB Conceito, Meninos Rei, N’Black, Nós Macramê Design, Negrif, Porto, Preta Brasil, Rey Vilas Boas, Regina Navarro Bellaoyá, Sonbrille, Soudam, Sillas Filgueira, Tábompravocê, Tempt e Ziê.

A equipe de maquiagem é liderada por Dino Neto e também conta com Roma Aragão, Jober Moura, Mario Moraes, Jade Alves, Mirna Taila, Rose de Brito, Erick Morais e Weel Silva - que também é um dos modelos do Afro Fashion Day, vencedor da seletiva de bairros. Rei Borges o cabelereiro oficial, com assistência de Bernard Menezes.

As tranças ficam por conta de Denise Melo, Ludimila Barros, Tarine Carvalho, Grazi Teles, Michele Araujo e Lukas Albuquerque. Celma Pereira e Eliene Carvalho são as manicures.

CASTING AFD 2022

ONE MODELS - Simone Costa, Ingrid Ramos, Marcele Joana, Ivana Pires, Fernanda Vitória, Raissa Santos, Júlia Vitória, Luane Santana, Norildes José, Kauane Santos, Naiara Arcuri, Ednei William, Cawan Victor, Caio Bouças, Akin, Fábio Filho, Raone Oliveira e Yuri Ferreira.

RAÍ MODELS - Larissa Telles, Raquel Cavalcante e Lara Sofia

40 GRAUS - Paula Borges, Tarcila Araújo, Raira Costa, Felupz, Maykon Jesus e Alefe Santos

HOME MODEL - Karol Silva, Bruna Sanches, Ângela Vieira e Amissão

ID MGT - Alexia Bairon, Mar Ribeiro, Daniel Amorim e Mateus Corrêa

BI PRODUÇÕES - Oda Taylor, Maria Clara, Rejane Santos, Leideane Oliveira, Caíque Santos e Carlos Gabriel

MODEL CLUB - Thayná Cruz, Brendha Cristina, Yasmin Santos, Ana Beatriz, Camile Anjos, Caíque Santos, Roque Augusto, Adilson Machado e Alan Macedo

JOVENS PERIFÉRICOS - Helen Miller e Patrícia Garcez

LV MODELS - Ananda Santos

FOCUS MODEL - Jonas Bueno

X TREME MODELS - Boanerge

s

VOGA MODELS - Gabriel Sabback



PJT MODELS - Wayla Lopes, Elizabeth Ribeiro, Pedro Damasceno, Rafael Borges, Mateus Souza e Denilson Cerqueira

SELETIVAS DE BAIRROS – Pedro Santos, Felipe Apóstolo, Aelson Santos, Maiara Silva, Daiara Santos, Monique Reis, Giselle Cristine, Rosângela Morais, Werbert Jesus e Denilson Evangelista.

CONVIDADOS - Xaê França, Cleyton Santos e Nininha Problemática.



O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com patrocínio de TikTok, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae, apoio do Shopping Barra, Suzano, Vult e Salvador Bahia Airport e parceria da Melissa.