Tuka Rocha chegou a ligar para a mãe após queda de avião: 'Estou bem'

O ex-piloto de Stock Car Tuka Rocha chegou a ligar para a mãe depois da queda de um avião em Maraú, na Bahia, para dizer que estava bem. Depois, contudo, Tuka retornou ao bimotor para ajudar a salvar uma criança, como havia revelado o piloto Felipe Massa, e acabou morrendo dias depois no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, por conta dos ferimentos. Outras três pessoas também morreram por conta do acidente. A informação é da revista Veja.

Segundo a reportagem, o jato executivo se preparava para pousar em uma pista de um resort desativo quando o trem de pouso atingiu uma barreira antes da cabeça da pista e quebrou. O avião ficou desequilibrado, a asa esquerda bateu no chão e o tanque de combustível explodiu. As chamas se espalharam rapidamente e houve novas explosões. O acidente foi na quinta-feira (14), na véspera do feriadão da Proclamação da República.

Uma das turbinas, diz a revista, explodiu ao próximo às poltronas das irmãs Marcela Elias e Maysa Mussi. Marcela foi a única vítima que morreu no local - ficou presa às ferragens e foi carbonizada. A irmã Maysa foi socorrida para Salvador, mas morreu no sábado no HGE.

Tuka Rocha conseguiu sair do jato e ligou para a mãe. "Estou bem", disse o ex-piloto, para tentar aliviar Dona Lívia. Quando soube que Duduzinho Elias, 6 anos, filho de Marcelo e Eduardo Elias, continuava no avião, resolveu tentar ajudar. Ele voltou aos destroços e tirou o garoto, mas sofreu queimaduras graves em 80% do corpo, morrendo no HGE no domingo.

“Meu neto não quis sair do avião por ver a mãe, a Marcela, presa às ferragens”, diz o decorador Jorge Elias. “Tuka Rocha voltou para salvá-lo mesmo com a nave em chamas", acrescenta.

As irmãs Maysa e Marcela morreram por conta do acidente

A quarta morte do acidente foi do copiloto Fernando Oliveira Silva, 26, que morreu ontem também no HGE. Os feridos Eduardo Elias, 38, Eduardo Mussi, 36, Duduzinho, Marcelo Constantino, 26, e Marie Cavelan, 27, foram transferidos para hospitais de São Paulo. Já o piloto Aires Napoleão, 66, teve 15% do corpo queimado e recebeu alta na última quarta.

Segundo Jorge Elias, o filho Eduardo teve órgãos queimados pela fumaça e passou por cirurgias para reconstruir tecidos. “Eu não culpo Deus por nada e agradeço a fé e orações de amigos e conhecidos. Um dia ainda vou entender o que esse acidente significa”, diz.

O grupo era todo de amigos. Eles passariam os dias do feriadão na casa do empresário Carlos Henrique da Silva Ferreira, dono da Indústria Brasileira de Artigos Refratários, que é pai de Eduardo Mussi e tem uma propriedade em Maraú desde 2009. Eduardo Mussi e a mulher, Maysa, tinham voltado recentemente da lua de mel.

A reportagem diz que uma rajada de vento foi o que causou o desequilíbrio da aeronave próximo do momento do pouso. O caso ainda é investigado.

(Foto: Dudu Face/Camamu Notícias)

Velório

O corpo de Tuka foi velado no último dia 19, no Cemitério do Morumby, em São Paulo. Familiares e amigos do ex-piloto estiveram presentes na cerimônia. A atriz Marina Ruy Barbosa foi fotografada chegando ao local ao lado do marido Alexandre Negrão. O casal era amigo de Tuka. Também compareceram Rubens Barrichello, Otávio Mesquita e o sertanejo João Bosco, da dupla com Vinicius.

No enterro dele, o religioso que rezou a missa afirmou que a mãe esteve com Tuka nos momenos finais da vida dele, no HGE. No leito da UTI, ela disse que ele poderia partir em paz e que tinha orgulho dele.

Já as irmãs Marcela e Maysa foram veladas neste sábado (23), também em São Paulo. Marina Ruy Barbosa e o marido compareceram também - eles foram padrinhos do casamento de Maysa e Eduardo Mussi. Também estiveram no velório os apresentadores Ronnie Vonn e Cesar Filho, com as esposas Maria Cristina e Elaine Mickely, além de Otávio Mesquista e Isabella Fiorentino.