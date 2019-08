Um gol inesquecível para a torcida do Bahia - e traumático para a do Vitória - completa 25 anos nesta quarta-feira (7). Em 7 de agosto de 1994, o atacante Raudinei empatava em 1x1 o Ba-Vi da final do Campeonato Baiano com um gol aos 46 minutos do segundo tempo e entrava para a história do clássico. Graças àquele gol, o tricolor não foi só bicampeão baiano, como também eternizou a mística de decidir jogos nos minutos finais.

Assista: