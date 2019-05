Túnel que desabou no Rio é o mesmo onde filho de Cissa Guimarães morreu

Rafael Mascarenhas e Cissa Guimarães (Foto: Reprodução)

Filho da atriz Cissa Guimarães, Rafael Mascarenhas morreu atropelado no Túnel Acústico, no Rio de Janeiro, em 20 de julho de 2010. O jovem e dois amigos andavam de skate no local, que estava fechado para manutenção, quando foram atingidos por um Siena dirigido por Rafael de Souza Bussamra.

A repercussão do incidente acabou fazendo com o Túnel Acústico, onde nesta sexta-feira (17) o teto desabou, atingindo um ônibus e fechando o acesso entre a zona sul e zona oeste da cidade, fosse rebatizado com o nome do rapaz, três anos depois.

Desabamento de teto, nesta sexta, ocorreu na saída do túnel (Foto: Reprodução)

Rafael Mascarenhas chegou a ser levado o Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul da cidade. Com ferimentos na cabeça, no peito, nos braços e nas pernas, ele chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o jornal O Globo, o túnel tem 500 metros de extensão e integra a Autoestrada Lagoa-Barra. Ele liga a Avenida Padre Leonel Franca, na Gávea, ao Túnel Zuzu Angel.

(Foto: Tasso Marcelo/AE) (Foto: Felipe O'Neill/AE)

Uma de suas entradas fica sob a Pontifícia Universidade Católica (PUC). O túnel ganhou o nome de Acústico por não ter sido escavado e, sim, coberto com uma estrutura de concreto para evitar a poluição sonora na Gávea.

No ano passado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que o atropelador, Rafael de Souza Bussamra, cumprisse a pena em regime fechado. Em 2016, ele e o pai dele, Roberto Bussamra, haviam conseguido na Justiça substituir a prisão por pena restritiva de direitos, ou seja, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Rafael Bussamra foi condenado a três anos e seis meses de detenção por homicídio culposo, sem intenção de matar, e teve a habilitação para dirigir suspensa, enquanto durasse a pena. Já o pai dele foi condenado a três anos, dez meses e 20 dias de reclusão por corrupção ativa, porque prometeu vantagem indevida a policiais para evitar que o filho fosse detido e levado à delegacia.

Situação de crise

Os bombeiros foram enviado ao local do desabamento para socorrer possíveis vítimas. A Defesa Civil do Rio já havia sido acionada e avalia se há risco novos desabamentos. O túnel passa por baixo do Minhocão, um prédio de moradores. O estágio de crise foi decretado por conta da mobilidade reduzida da população.