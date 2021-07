Turismo baiano deve dar um salto no segundo semestre

Bons sinais

O Turismo começa a visualizar os primeiros sinais positivos no horizonte após um ano e meio de uma crise que parecia não ter fim. Desde o início da crise de saúde, o setor, um dos mais afetados, acumulou um prejuízo de R$ 377 milhões, de acordo com estimativas da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). Aqui na Bahia, os números do IBGE indicam uma retração de 47% entre março e dezembro do ano passado. No entanto, dados recentes mostram que a situação está mudando e que as viagens podem ser protagonistas na recuperação econômica do estado. A Braztoa, entidade nacional representa as operadoras de Turismo, mostra em seu boletim mensal com dados captados dos seus associados, que Salvador, Praia do Forte e Porto Seguro entre os principais destinos domésticos vendidos para o segundo semestre deste ano e as férias de janeiro. E não se trata apenas de pesquisa, mas de vendas efetivadas – ou seja, turistas que planejam vir ao estado no futuro próximo. O dado de atividade turística do IBGE comprova o bom momento. De janeiro a maio deste ano, por exemplo, o setor cresceu 4,2%, enquanto a média nacional foi negativa em 5,6%.

Buscas

E mesmo quando se fala em buscas, os aeroportos do estado são destaque. A empresa Kayak, buscadora de passagens, realiza um levantamento semanal por procuras e na última semana de julho o aumento das buscas em relação há dois anos é de 64% para Porto Seguro, 50% para Ilhéus e 17% para Salvador. Na esteira da recuperação, a CNC lançou o programa Vai Turismo. “Estão sendo criados grupos de trabalho, em todos os estados, para construir um documento com sugestões de políticas públicas, oportunidades, riscos e tendências para o segmento a ser entregue aos candidatos à Presidência em 2022”, explica a coordenadora da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio-BA, Avani Duran, que coordena o GT da Bahia.

Dia dos pais

Na campanha de Dia dos Pais no Shopping Paralela, compras acima de R$ 200 e mais 1kg de alimento não perecível, rendem ao cliente uma taça e quatro porta-copos personalizados pelo artista plástico soteropolitano Raphael Ribeiro, do Estúdio Tipografite. A ação vai até 08 de agosto e os alimentos serão doados para a ONG Compaixão e a Fundação Cidade Mãe.

Hub

A Gol implementou duas novas linhas no Aeroporto Internacional de Salvador – Petrolina em Pernambuco e Aracaju, em Sergipe –, encorpando o papel de hub do terminal e sua conectividade com o interior, o litoral baiano, mas também com outros estados do Nordeste e o restante do pais. Já são sete rotas contempladas aqui por meio da parceria com a Voepass.

Parceria

A Smiles, plataforma de viagens e programa de fidelidade da Gol, e o Grupo Fleury fecharam uma parceria inédita no mercado dos programas de fidelidade. A partir do último trimestre deste ano, clientes Smiles poderão acumular ou resgatar milhas ao contratar serviços de saúde nas diversas bandeiras do grupo. Uma delas é a Diagnoson a+, aqui na Bahia.

Catu

O Sistema Hapvida acaba de inaugurar a primeira unidade laboratorial própria no município de Catu, o Novo Diagnóstico Centro de Santana.