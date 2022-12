Turista brinca com ave exótica na Austrália sem saber que era a mais mortal do mundo

Ser uma massa de terra isolada das demais transformou a Austrália no berço de diversos animais exóticos e alguns potencialmente perigosos - mesmo que à primeira vista pareçam dóceis. Foi o que aconteceu com uma turista que se deparou com um casuar.

Melania estava curtindo um dia de sol em uma das belas praias do país, quando a ave de um metro de altura se aproximou dela. Ela interagiu e até fez umas brincadeiras com o animal, mas sem tocá-lo.

A jovem gravou o encontro e compartilhou nas redes sociais. Nas imagens, o animal de cor preta e cabeça colorida, não parece muito interessado nos dois e se dedicou a recolher os restos de comida que estavam na areia.

“Você filma um passarinho fofo que vê na praia”, disse Melania em seu vídeo.

O problema é que pouco tempo depois ela e seu grupo de amigos foram alertados do perigo que corriam. Nos comentários, pessoas mais habituadas à fauna australiana revelaram que o casuar é uma das aves mais perigosas e mortais do mundo.

Em outro vídeo, ela acrescentou vários relatos das mortes causadas pelo casuar no mundo. No entanto, a criadora do conteúdo não explicou em que lugar do país ela estava ou o que aconteceu além do momento em que repercutiu nas redes.

Casuar

O casuar geralmente atinge quase dois metros de altura e contam com perigosas garras de 10 centímetros, capazes de perfurar qualquer presa.

A parte boa é que os animais geralmente são calmos, como visto no vídeo. Mas se eles se sentirem perturbados ou ameaçados, atacam.

Eles são excelentes nadadores e podem até correr a 50 quilômetros por hora.